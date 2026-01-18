In Portugal kommt es zur Stichwahl um das Präsidentenamt

Bei der Präsidentschaftswahl in Portugal kommt es zu einer Stichwahl zwischen dem Sozialisten António José Seguro und dem Rechtsaussenkandidaten André Ventura.

Gemäss den Zahlen der Wahlbehörde hat der gemässigte Sozialist António José Seguro mit 31.1 Prozent der Stimmen das beste Resultat erreicht.

An zweiter Stelle mit 23.5 Prozent liegt der rechtspopulistische Kandidat André Ventura.

In Umfragen vor der Wahl hatte Ventura knapp vor Seguro gelegen.

Auf Platz drei unter den insgesamt elf Kandidaten landete demnach João Cotrim de Figueiredo von der rechtsgerichteten, wirtschaftsfreundlichen Partei «Liberale Initiative», der 16 Prozent erreichte.

Es ist das erste Mal seit 1986, dass es bei der Präsidentschaftswahl in Portugal zu einer Stichwahl kommt. Die Stichwahl findet am 8. Februar statt.

Das Präsidentenamt hat in Portugal weitgehend zeremoniellen Charakter. Allerdings verfügt der Amtsinhaber über einige wichtige Befugnisse, darunter die Auflösung des Parlaments, die Einberufung von vorgezogenen Neuwahlen und die Möglichkeit, ein Veto gegen Gesetze einzulegen.