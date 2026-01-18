In Portugal kommt es wohl zur Stichwahl um das Präsidentenamt

Bei der Präsidentschaftswahl in Portugal zeichnet sich eine Stichwahl zwischen dem Sozialisten Antonio Jose Seguro und dem rechtsextremen Kandidaten Andre Ventura ab.

Zwei Hochrechnungen nach der ersten Wahlrunde am Sonntag sahen Seguro zwischen 30 und 35 Prozent der Stimmen und Ventura zwischen knapp 20 und rund 24 Prozent.

In Umfragen vor der Wahl hatte Ventura knapp vor Seguro gelegen.

Auf Platz drei unter den insgesamt elf Kandidaten landete demnach Joao Cotrim de Fegueiredo von der rechtsgerichteten, wirtschaftsfreundlichen Partei «Liberale Initiative», der 16 bis 21 Prozent erreichte.

Kommt kein Kandidat in der ersten Runde auf 50 Prozent oder mehr, müssen die beiden Erstplatzierten in eine Stichwahl. Diese ist vorläufig für den 8. Februar angesetzt.

Der rechtsextreme Kandidat Andre Ventura wird wohl in einer Stichwahl...(16.01.2026). Keystone/ TIAGO PETINGA

...dem Sozialisten Antonio Jose Seguro gegenüberstehen. (16.01.2026) Keystone/ Armando Franca

Das Präsidentenamt hat in Portugal weitgehend zeremoniellen Charakter. Allerdings verfügt der Amtsinhaber über einige wichtige Befugnisse, darunter die Auflösung des Parlaments, die Einberufung von vorgezogenen Neuwahlen und die Möglichkeit, ein Veto gegen Gesetze einzulegen.