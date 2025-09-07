Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba will zurücktreten, berichtet der öffentlich-rechtliche Sender NHK.

Damit versuche er eine Spaltung innerhalb der regierenden Liberaldemokratischen Partei zu vermeiden.

Ishibas von der LDP geführte Koalition verlor bei den Wahlen im Juli ihre Mehrheit im Oberhaus. Die Regierung kündigte eine Pressekonferenz Ishibas um 11 Uhr (CH-Zeit) an. Das Büro des Ministerpräsidenten wollte sich zunächst nicht dazu äussern.



Die Wahlschlappe der Regierungskoalition von LDP und Komeito war bereits ein klares Zeichen der Wählerschaft an den unbeliebten Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba. Ishiba wurde erst am 1. Oktober 2024 vom Parlament zum Premierminister gewählt.

Schlechtes Wahlergebnis im Juli

Als wesentliche Gründe für das schlechte Abschneiden bei den vergangenen Wahlen gelten die wachsende Unzufriedenheit über steigende Lebenshaltungskosten und stagnierende Reallöhne.

Legende: Japans Premier Shigeru Ishiba will nun doch zurücktreten. Nach dem Wahldebakel im Juli wollte er erst weitermachen. Issei Kato/Reuters

Viele Wählende kritisierten, dass die angekündigten Entlastungspakete der Regierung zu zaghaft und zu spät kamen. Ebenfalls für Unsicherheit sorgten die wirtschaftlichen Aussichten Japans.

Mehr folgt...