Ex-Hurrikan Gabrielle hat in der Mittelmeerregion für Überschwemmungen gesorgt.

Am schlimmsten war die Lage auf der Baleareninsel Ibiza.

Auch auf Mallorca kam es zu Überschwemmungen.

Die Überschwemmungen machten sowohl Touristen als auch Einheimischen schwer zu schaffen. «Auf Ibiza war es der regenstärkste Tag mindestens seit (Beginn der Messungen im Jahr) 1952», schrieb der spanische Wetterdienst Aemet in einer Bilanz des Unwetters vom Dienstag.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Das Unwetter hat viele Strassen auf Ibiza überflutet. (30.09.2025). Bildquelle: Keystone/EPA/Sergio G. Canizares. 1 / 5 Legende: Das Unwetter hat viele Strassen auf Ibiza überflutet. (30.09.2025) Keystone/EPA/Sergio G. Canizares

Bild 2 von 5. In kürzester Zeit fiel so viel Regen wie in einem halben Jahr. Bildquelle: IMAGO/GermÃ¡n Lama. 2 / 5 Legende: In kürzester Zeit fiel so viel Regen wie in einem halben Jahr. IMAGO/GermÃ¡n Lama

Bild 3 von 5. Auch in Valencia stellten sich die Menschen auf das Unwetter ein. (30.09.2025). Bildquelle: Keystone/EPA/Kai Forsterling. 3 / 5 Legende: Auch in Valencia stellten sich die Menschen auf das Unwetter ein. (30.09.2025) Keystone/EPA/Kai Forsterling

Bild 4 von 5. Die Behörden in Valencia installierten vorsorglich Schutzbarrieren gegen Hochwasser. (30.09.2025). Bildquelle: Keystone/EPA/BIEL ALINO. 4 / 5 Legende: Die Behörden in Valencia installierten vorsorglich Schutzbarrieren gegen Hochwasser. (30.09.2025) Keystone/EPA/BIEL ALINO

Bild 5 von 5. Auch Saragossa im Nordosten Spanien wurde stark vom Unwetter getroffen. (29.092.2025). Bildquelle: Keystone/EPA/JAVIER CEBOLLADA. 5 / 5 Legende: Auch Saragossa im Nordosten Spanien wurde stark vom Unwetter getroffen. (29.092.2025) Keystone/EPA/JAVIER CEBOLLADA Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das viele Wasser stürzte die Insel ins Chaos. Der schlimmste Zwischenfall war ein Felssturz an einem Hotel in Eivissa (Ibiza-Stadt), bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden, wie die Zeitung «Periódico de Ibiza» unter Berufung auf das Rathaus berichtete. Rund 220 Gäste seien evakuiert und in einer anderen Anlage untergebracht worden, teilte die betroffene Hotelkette Vibra mit.

Auch Tausende weitere Besucher der Insel waren betroffen, weil das Wasser auf den Strassen am Dienstag nach Medienberichten zum Teil sogar brusthoch stand. Auf Videos war zu sehen, wie Touristen mit Koffern durch die überfluteten Strassen wateten.

Die Zufahrtsstrasse zum Flughafen war teilweise gesperrt, wie der TV-Sender RTVE berichtete. Am Flughafen tropfte das Wasser in einigen Bereichen durch die Decke. Zahlreiche Flüge wurden umgeleitet oder hatten Verspätungen.

So viel Regen wie sonst in einem halben Jahr

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren im Dauereinsatz. Insgesamt verzeichneten die Behörden am Dienstag knapp 200 wetterbedingte Zwischenfälle, darunter Überschwemmungen, Erdrutsche, umgestürzte Bäume sowie beschädigte Wasser- und Stromleitungen. Die Einsatzkräfte mussten Menschen befreien, die in Autos und Wohnungen eingeschlossen waren. Obwohl der Regen längst vorüber ist, gebe es auf der Insel weiterhin Probleme, da noch einige Strassen, Häuser und Garagen überflutet seien, hiess es bei RTVE.

Der Wetterdienst Aemet sprach von «Rekord-Niederschlägen». Nach der jüngsten Bilanz fielen in Ibiza-Stadt in den 24 Stunden des Dienstags 254 Liter Wasser pro Quadratmeter – «mehr als die Hälfte dessen, was in der Region normalerweise in einem ganzen Jahr an Regen fällt», wie Aemet betonte. Am Flughafen waren es demnach 174 Liter. Solche Werte seien seit Beginn der Messungen nicht registriert worden.

Auch andere Regionen im Osten und Nordosten Spaniens wurden am Montag und Dienstag von den «Gabrielle»-Ausläufern in Mitleidenschaft gezogen. Besonders betroffen war die Region Valencia. Am Mittwoch schien aber wieder nahezu überall die Sonne. Regen sei nicht in Sicht, so der Wetterdienst.