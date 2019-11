Am Sonntag wird in Spanien gewählt, aus der Krise wird das Land kaum finden. Das zeigt sich auf Barcelonas Strassen.

Wenn man die Rolltreppe an der Metro-Station «Diagonal» hochkommt, sieht auf den ersten Blick alles aus wie immer: Passanten eilen vorüber, die Schaufenster der Edelboutiquen sind blitzblank. Aber dann, auf den zweiten Blick: eine gelbe Schleife, das Symbol der Separatisten. Dort, neben dem Fussgängerstreifen, ein Schriftzug: «Raus mit den Kolonialherren.»

Es braucht einiges an Fantasie, um diese Überbleibsel mit den Bildern der letzten Wochen zusammenzubringen: Mit den brennenden Autos, den hunderten Verletzten, der halben Million Menschen, die auf dieser Strasse marschierten – dem Passeig de Gràcia im Zentrum von Barcelona.

In den Seitenstrassen werden die Zeichen deutlicher: Vor dem Gebäude, in dem die Delegation der spanischen Zentralregierung untergebracht ist, stehen fünf Kastenwagen mit schwer bewaffneten Polizisten. Die freundlich lächeln, wenn man fragt, ob man ein Foto machen dürfe – «Aber natürlich, gar kein Problem» – als wäre alles in Ordnung.

Noch etwas weiter, an der Plaça d' Urquinaona, die zerschlagenen, zugeklebten Schaufenster und die herausgerissenen Pflastersteine. Die Ladenbesitzerin, der Kellner im Restaurant – darüber reden, was passiert ist, möchte hier fast niemand. Ausser Miguel.

Legende: Die fehlenden Pflastersteine an der Plaça d‘Urquinaona zeugen von dem, was in den letzten Wochen hier passiert ist. SRF/Melanie Pfändler

Miguel ist Concierge und verbringt seine Tage vor dem Eingang eines der Geschäftshäuser, seit 15 Jahren. Er scrollt durch die Fotos auf seinem Handy und schüttelt ungläubig den Kopf: «Schau, wie das hier ausgesehen hat vor drei Wochen.»

Legende: Die Lage hat sich beruhigt auf den Strassen Barcelonas, aber für wie lange? Noch immer sind die Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft. SRF/Melanie Pfändler

Die Demonstranten hatten eine brennende Barrikade errichtet, aus den Sonnenschirmen und Terrassenmöbeln des Restaurants nebenan. Wenigstens sei keiner der Mitarbeiter verletzt worden. Aber was hier passiert sei, sei richtig krass.

Legende: «Raus mit den Kolonialherren»: Die Schreie der Demonstranten sind verhallt. Ihre Forderungen nicht. SRF/Melanie Pfändler

Kiko Llaneras drückt sich etwas anders aus – aber im Kern meint er dasselbe. Er arbeitet für «El País», die grosse spanische Tageszeitung – und ist quasi deren Hausstatistiker, der Mann für Zahlen und Analysen.

Die Urteile gegen die katalanischen Separatistenführer und die darauffolgenden Proteste hätten zwei Effekte, sagt Llaneras. Erstens: In Katalonien dürften die separatistischen Parteien deutlich zulegen am Sonntag. Zweitens: Im Rest von Spanien seien es die rechten Parteien, die vom «Katalonien-Effekt» profitierten – insbesondere die Rechtsaussen-Partei Vox.

Vox – das Zünglein an der Waage? Vox wurde bei den Wahlen im April zum ersten Mal ins nationale Parlament gewählt. Die Partei hat Katalonien – beziehungsweise die unverhandelbare Einigkeit Spaniens! – von Anfang an zu ihrem Kernthema gemacht. Im April gaben ihr zehn Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen. Dieses Mal könnten es 14, 15 Prozent sein, sagen die Umfragen. Das klingt nach einem kleinen Unterschied – doch er könnte die Dynamik im Parlament entscheidend verändern.

An der zentralen Rolle von Vox hat Enric Juliana keine Zweifel. Er ist stellvertretender Chefredaktor von «La Vanguardia», der grössten katalanischen Tageszeitung. Wenn man nach den interessanten, klügsten Kommentatoren fragt zum Katalonien-Konflikt, fällt oft sein Name.

Katalonien lässt niemanden kalt.

Die Sozialisten, die Sieger der Wahlen im April, und ihr Chef, Premier Pedro Sánchez, hätten einen Fehler begangen. Statt sich zusammenzuraufen und mit «Unidos Podemos», der Protestpartei, die noch weiter links steht, eine Koalition zu bilden, habe man es darauf ankommen lassen: Neuwahlen, drei Wochen nach den Urteilen gegen die Separatistenführer, eine Wahlkampagne, parallel zu den Protesten.

Legende: Eine gelbe Schleife: Für den Durchschnittstouristen ist das Symbol schwer zu deuten, für die Einheimischen eine Art Kampfansage – zumindest, wenn sie hinter den Separatisten stehen. SRF/Melanie Pfändler

«Katalonien lässt niemanden kalt», sagt Juliana; das Problem habe eine ganz eigene Temperatur. Abzuschätzen, welchen Effekt die Wut in einer solchen Konfliktsituation habe, sei so gut wie unmöglich. Die Sozialisten seien ein enormes Risiko eingegangen.

Wenn Spanien etwas nötig hätte im Moment, wäre es Stabilität. Eine funktionierende Regierung. Ein Ausweg aus der Blockade. Doch dass die Wahlen diesen Weg weisen werden, ist sehr unwahrscheinlich.