Wenn die neue Regierung Sánchez zustande kommt, wird auch das Amnestiegesetz verabschiedet werden – so viel ist sicher. Doch damit wird der Streit zwischen den Konservativ-Rechten und den Linken in Spanien nicht beendet: So wollen die Konservativen das spanische Verfassungsgericht anrufen, um das Amnestiegesetz zu Fall zu bringen. Zudem hoffen sie, dass die Europäische Union in den Streit eingreifen wird.