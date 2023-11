Legende: Pedro Sánchez möchte Regierungschef bleiben. Keystone/Olivier Hoslet

Die ARD-Korrespondentin in Madrid, Franka Welz, bleibt vorerst «vorsichtig skeptisch», ob die Einigung mit Puigdemont einer Regierungsbildung tatsächlich den Weg bereitet – erst die Abstimmung im Parlament werde Klarheit schaffen.

Ausserdem sei mit der verkündeten Einigung noch keine Amnestie für Puigdemont und seine katalanischen Mitstreiter verabschiedet – vielmehr sei vereinbart worden, dass die neue Regierung ein Amnestiegesetz auf den Weg bringen werde. Ein solches ist in Spanien allerdings umstritten – vor allem in konservativen Kreisen. Entsprechend kritisch fallen die politischen Kommentare von rechts auf die Einigung in Brüssel aus.

Die spanische Bevölkerung zeige sich eher pragmatisch gegenüber der sehr schleppende verlaufenden Regierungsbildung nach den Wahlen im Juli, sagt die Journalistin weiter. «Man ist politischen Kummer und Instabilität gewohnt.» Die meisten Spanierinnen und Spanier kümmerten sich um ihren Alltag und liessen die Politiker ihr Ding machen. «Man nimmt die Situation hin und weiss, dass sie irgendwann geklärt sein wird.»