Der 61-jährige Alberto Núñez Feijóo gilt als neue Hoffnung der Konservativen. In seiner Heimatregion Galicien, im Nordwesten Spaniens, holte Feijóo als Regionalpräsident viermal die absolute Mehrheit für die Konservativen – so oft wie nirgends sonst in Spanien. Und so deutlich, dass die ultrarechte Vox bisher nicht einen Sitz im Regionalparlament in Santiago de Compostela holen konnte. Mit seiner ausgleichenden Mitte-Politik bot Feijóo Vox also erfolgreich Paroli. Politische Extreme mied er bislang.

Diese in Galicien erfolgreiche Strategie soll Feijóo nun auf Spanien übertragen. Doch anders als in Galicien ist Vox landesweit eine ernstzunehmende drittstärkste Kraft. Anders als in Galicien, sind in Spanien zudem auf nationaler Ebene Minderheitsregierungen die Norm. Deshalb versucht Feijóo nun eine heikle Gratwanderung: Er will Vox schwächen, gleichzeitig sucht er auch das Gespräch mit Rechtsaussen, denn vielleicht braucht er Vox dereinst als Koalitionspartner.