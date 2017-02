Wahlkampf in Deutschland

Kanzlerkandidat Martin Schulz verleiht seiner Partei weiterhin Flügel in den Umfragen. Einen Tiefstand erreicht die AfD.

Die SPD steht in der Wählergunst zum ersten Mal seit zehn Jahren vor der CDU. Zu diesem Ergebnis kommt der Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die «Bild am Sonntag». Die Sozialdemokraten legten gegenüber der Vorwoche um einen Prozentpunkt zu, während CDU/CSU einen Punkt verloren.

Die Umfragewerte im Detail:

SPD: 33 Prozent

CDU/CSU: 32 Prozent

AfD: 9 Prozent

Die Linke: 8 Prozent

Grüne: 7 Prozent

FDP: 6 Prozent

Was für Merheiten ergeben sich daraus? Damit ergibt sich rein rechnerisch eine Regierungsmehrheit für Rot-Rot-Grün, wenn am Sonntag Bundestagswahl gewesen wäre. Seit der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten ist die SPD im Aufwind und hat in verschiedenen Umfragen deutlich hinzugewonnen.

Wie beliebt ist die «Alternative für Deutschland»? Die AfD verliert im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt und hat damit den niedrigsten Wert seit einem Jahr. Auf die sonstigen Parteien entfallen fünf Prozent, ein Punkt mehr als in der Vorwoche.

Das Institut Emnid befragte 1885 repräsentativ ausgewählte Personen zwischen dem 9. und 15. Februar dieses Jahres.