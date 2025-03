Es war ein riesiger Coup, als vor gut einem Jahr in Deutschland die Links-Extremistin Daniela Klette gefasst wurde – nach 30 Jahren im Untergrund. Nun beginnt der Prozess gegen das ehemalige RAF-Mitglied in Celle, im Bundesland Niedersachsen. Deutschland-Korrespondentin Simone Fatzer fasst das Wichtigste zum Fall noch einmal zusammen.

Wer ist Daniela Klette?

Daniela Klette ist ein ehemaliges Mitglied der linksterroristischen RAF, der Roten Armee Fraktion, die mit Morden und Anschlägen vor allem in den 70er- und 80er-Jahren die damalige deutsche Bundesrepublik in Atem hielt. Klette gehört zur sogenannten dritten Generation der RAF. Nach ihr wurde jahrzehntelang gefahndet – bis sie im Februar 2024 überraschend in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Berliner Stadtteil Kreuzberg festgenommen wurde. Dass man die 65-Jährige nicht im Ausland, sondern mitten in Berlin fand, wo die linke Szene stark ist, war eine Sensation.

Was wird ihr vorgeworfen?

Die RAF hat sich offiziell 1998 aufgelöst. Danach soll Klette mit zwei Komplizen zwischen 1999 und 2016 dreizehn Raubüberfälle auf Supermärkte und Geldtransporter in Westdeutschland verübt und dabei 2.7 Millionen Euro (rund 2.6 Millionen Schweizer Franken) erbeutet haben. Klette wird versuchter Mord sowie schwerer Raub vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass diese kriminellen Taten nicht politisch motiviert waren, sondern das Leben im Untergrund finanziert haben. Klette soll auch an früheren Aktionen beteiligt gewesen sein, zum Beispiel an einem Sprengstoffanschlag auf das Gefängnis Weiterstadt. Aber in diesem Prozess geht es lediglich um die Raubüberfälle. In Klettes Wohnung fanden sich zudem schwere Waffen, etwa eine Kalaschnikow, aber auch Munition, Geld und Gold, gefälschte Ausweise und Perücken.

Was war Klettes Rolle in der RAF?

Die RAF wird in drei Generationen aufgeteilt: Die sogenannte erste Generation kämpfte nach eigenen Angaben mit terroristischen Mitteln gegen die sogenannte kapitalistische Gesellschaftsordnung. Bekannte Gründungsmitglieder waren Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof. Ihre prominentesten Opfer waren Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer und Generalbundesanwalt Siegfried Buback – beide 1977 ermordet. Die zweite Generation versuchte, die inhaftierten Mitglieder freizubekommen. Daniela Klette und ihre mutmasslichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg gehörten der dritten Generation der RAF an. Auch sie verübten Anschläge und Morde, etwa jenen am Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen. Die meisten Taten blieben unaufgeklärt.

Wie konnte Klette so lange untertauchen?

Klette hat unter falscher Identität ein nach aussen hin normales Leben geführt. Es war aber ein hochkomplexes Leben im Untergrund, was grosse Professionalität und Mithilfe weiterer Personen bedingt. Über die dritte Generation der RAF ist wenig bekannt. Dass über Jahrzehnte erfolglos gefahndet wurde, sehen Kritiker aber auch als Ermittlungsversagen. In dem Zusammenhang wird auf Journalisten verwiesen, denen es offenbar innerhalb kurzer Zeit gelungen war, mithilfe alter Fahndungsfotos und einer Software zur Gesichtserkennung aktuellere Bilder von Klette im Internet zu finden. Das wirft Fragen auf über Möglichkeiten und Vorgehen der Behörden.