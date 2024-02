Nach dem Fahndungserfolg gegen die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette (65) setzen die Ermittler in Deutschland ihre Arbeit fort.

Ein ebenfalls in Berlin vorläufig festgenommener Mann ist allerdings mittlerweile wieder auf freiem Fuss.

Nach den ehemaligen RAF-Mitgliedern Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55) werde weiter gesucht.

«Zweifelsfrei handelt es sich nicht um einen der beiden noch flüchtigen Straftäter», teilte das niedersächsische Landeskriminalamt in Hannover mit. Der Mann sei aus den polizeilichen Massnahmen entlassen worden. Bei dem Verdächtigen habe es sich um einen Mann im «gesuchten Alterssegment» gehandelt, hatte LKA–Präsident Friedo de Vries am Dienstag erklärt. Angaben dazu, in welchem Zusammenhang er festgenommen wurde, machte die Sprecherin des Innenministeriums nicht.

Die Berliner Polizei setzte derweil ihren Einsatz in der Wohnung der am Montagabend festgenommenen Daniela Klette fort. Am Morgen standen zunächst drei Mannschaftswagen vor dem Haus in Berlin-Kreuzberg, wie ein dpa-Reporter berichtete. Der Eingang zu dem siebengeschossigen Gebäude war weiterhin mit Flatterband abgesperrt. Klette sitzt wegen mehrerer Raubtaten in Untersuchungshaft.

Dritte Generation der RAF Box aufklappen Box zuklappen Das Trio Klette, Staub und Garweg wird der sogenannten dritten RAF-Generation zugeordnete. Über diese sagte der Journalist und RAF-Experte Stefan Aust am Dienstagabend im ZDF-«heute-journal», die zweite Generation habe versucht, die erste aus dem Gefängnis zu befreien. «Als das nicht funktioniert hat, gab es dann die dritte Generation, und die haben eines getan, nämlich schlichtweg Morde begangen. Sie haben Leute einfach erschossen oder haben ihnen Fallen gestellt.» Zuletzt hatte sich die Staatsanwaltschaft Verden in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» erneut mit einem Aufruf an die Bevölkerung gewandt. Laut LKA-Präsident de Vries bracht die Sendung 250 neue Hinweise.

Der Festnahme durch Zielfahnder war eine jahrelange Ermittlungsarbeit unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Verden vorausgegangen. Die Anklagebehörde wirft Klette, Garweg und Staub versuchten Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 vor.