Legende: imago images

Zu Wochenbeginn fand neben dem Treffen in Paris noch ein zweites Spitzentreffen zur Ukraine-Krise statt. In den USA empfing Präsident Joe Biden am Montag den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Im Unterschied zu US-Präsident Biden schlägt Macron sanftere Töne an im Umgang mit Russland und Präsident Putin.



«Das kann ein Element einer Rollenteilung sein. Quasi ‹guter Cop, böser Cop›», schätzt Frankreich-Korrespondent Daniel Voll. Im Hintergrund spiele sicher noch was anderes mit. Denn wenn Russland von der Nato spreche, seien in erster Linie die USA gemeint, die europäischen Nato-Mitglieder erst in zweiter Reihe. Der zweite Punkt ist laut Voll: «Für Europa ist der Konflikt in der Ukraine viel näher – schon allein geografisch. Damit ist auch die existenzielle Bedrohung viel grösser in Europa.»