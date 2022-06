Viele Ukrainerinnen und Ukrainer überdenken in diesen Zeiten, in welcher Sprache sie sprechen. Auslandredaktor David Nauer hat das Land in den letzten Wochen und Monaten mehrfach bereist. Für ihn ist die Veränderung sehr gut hörbar, etwa in Kiew. «Ich war kürzlich in der ukrainischen Hauptstadt und hörte in der Öffentlichkeit fast nur noch Ukrainisch. Das war früher anders.»



Die Tendenz zu mehr Ukrainisch gebe es seit vielen Jahren, seit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991, sagt Nauer. «Unter sowjetischer Herrschaft und auch schon unter den Zaren wurde das Ukrainische diskriminiert. Zum Teil war es sogar verboten. Seit die Ukrainer ihren eigenen Staat haben, erlebt auch die ukrainische Sprache eine Renaissance. Der russische Angriff hat diesen Prozess extrem beschleunigt. Man könnte sagen, der grösste Förderer der ukrainischen Sprache ist Wladimir Putin mit seiner imperialen Politik.»



Die Förderung der Sprache ist seit 2014 staatliche Politik, seit der Maidan-Revolution und der ersten Welle russischer Aggression. «Es gibt inzwischen ein weitreichendes Sprachengesetz, das die Verwendung des Ukrainischen in vielen Situationen vorschreibt, etwa für Beamte, in Geschäften, Restaurants, in Schulen.» Rein russischsprachige Ukrainer müssen also Ukrainisch lernen, wenn sie etwa einen Job beim Staat wollen.



David Nauer sieht das kritisch. Aber: «Für die Ukrainer ist ihre Sprache ein wichtiger Teil ihrer Identität. Und das gilt jetzt, seit Russland die Existenz der Ukraine bedroht, erst recht.»