Nach Vulkanausbruch: Der Spalt in Island ist weiter angewachsen

Auf der isländischen Halbinsel Reykjanes, nordöstlich des Ortes Grindavík, ist am Montagabend ein Vulkan ausgebrochen, wie das isländische Wetteramt mitgeteilt hat.

Nach Angaben der Behörde war der Eruption ein Erdbebenschwarm, der um 21 Uhr (Ortszeit) begonnen hatte, vorausgegangen.

Der Riss in der Erdoberfläche vergrösserte sich im Laufe der Nacht und wuchs bis zum frühen Morgen auf etwa vier Kilometer an.

Der nahe gelegene internationale Flughafen Keflavik in Reykjavik blieb vorerst geöffnet.

Der Vulkanologe Ármann Höskuldsson sagte, der Riss erstrecke sich Richtung Grindavík. Glücklicherweise fliesse keine Lava in Richtung der dortigen Kraftwerke. Gebäude seine derzeit nicht gefährdet, hiess es. Die Eruption könnte seiner Einschätzung nach eine Woche bis zehn Tage andauern, sagte Höskuldsson dem isländischen Rundfunksender RÚV.

Der Ausbruch war befürchtet worden – in den vergangenen Wochen hatten sich Dutzende Erdbeben ereignet. Am 11. November wurden die 4000 Einwohnerinnen und Einwohner von Grindavík vorsichtshalber evakuiert, nachdem Hunderte von Erdbeben durch die Bewegung von Magma unter der Erdkruste ausgelöst worden waren, was ein Vorzeichen für einen Vulkanausbruch ist.

Etwa 100 bis 200 Kubikmeter Lava strömten pro Sekunde aus den Rissen, ein Vielfaches mehr als bei früheren Eruptionen in der Region, sagte die isländische Seismologin Kristin Jonsdottir dem öffentlich-rechtlichen Sender RUV.

1 / 5 Legende: Der Riss in der Erdoberfläche ist in der Nacht auf rund vier Kilometer Länge angewachsen. Reuters/Icelandic Coast Guard 2 / 5 Legende: EIn Magmastrom auf einem Hügel in der Nähe von Grindavík auf der isländischen Halbinsel Reykjanes. Keystone/ Icelandic coast guard 3 / 5 Legende: Etwa 100 bis 200 Kubikmeter Lava strömten pro Sekunde aus den Rissen- Keystone/ Iceland Civil Defense 4 / 5 Legende: Ein Helikopter der Küstenwache überfliegt einen Vulkanausbruch, um dessen Ausmass abzuschätzen. Keystone/ ICELANDIC COAST GUARD 5 / 5 Legende: Aus sicherer Distanz: Menschen beobachten den durch den Ausbruch eines Vulkans erleuchteten Nachthimmel. Keystone/ Brynjar Gunnarsson

Islands Präsident Gudni Jóhannesson schrieb auf Facebook, es sei noch unklar, welchen Schaden der Ausbruch anrichten könnte. Er bat die Menschen vor Ort, «in diesem gefährlichen Moment» allen Empfehlungen der Rettungsdienste zu folgen. Der Bürgermeister von Grindavík, Fannar Jónasson, sagte, er sei vom Zeitpunkt des Ausbruchs etwas überrascht gewesen, da sich die Erdbeben in den letzten Tagen etwas beruhigt hätten.

Einwohner im November evakuiert

Seit der Evakuierung im November durften die Bewohner nur noch in bestimmten Zeitfenstern tagsüber zu ihren Häusern gehen. Auch das bekannte Thermalbad Blaue Lagune war zwischenzeitlich geschlossen, am vergangenen Sonntag aber wieder geöffnet worden. Zum Zeitpunkt der Eruption befand sich den Berichten zufolge kein Gast dort.

Gefährlich für Menschen sind nicht nur die Lavaströme, sondern auch Aschefall und freigesetzte Giftstoffe. Unter dem Ort auf der Reykjanes-Halbinsel, auf der es bereits drei Jahre in Folge zu Vulkanausbrüchen kam, verläuft ein rund 15 Kilometer langer Magma-Tunnel von Nordosten nach Südwesten ins Meer. Die jüngsten Eruptionen, zuletzt im Juli, trafen stets unbewohntes Gebiet.

00:34 Video Lavafontänen schiessen auf Island in die Höhe Aus News-Clip vom 19.12.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Das Land der Gletscher, Vulkane und Geysire liegt auf der Naht zwischen nordamerikanischer und eurasischer Platte. Deshalb kommt es auf der Insel mit insgesamt knapp 390 000 Einwohnern häufig zu seismischer Aktivität. Vulkanausbrüche mit spektakulären Bildern locken auch immer wieder Schaulustige und Touristen an. Insgesamt gibt es mehr als 30 aktive Vulkane auf der Nordatlantik-Insel.

Legende: Der Ausbruch des Eyjafjallajoküll im April 2010 hatte für spektakuläre Bilder – und starke Einschränkungen im Flugverkehr gesorgt. REUTERS/Lucas Jackson

Island liegt zwischen der eurasischen und der nordamerikanischen Erdplatte. Da sich die Platten in entgegengesetzte Richtungen bewegen, kommt es in dem Inselstaat immer wieder zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Im Jahr 2010 hatte der Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajoküll hunderte Isländer aus ihren Häusern vertrieben. Rund 10.000 Flüge mussten gestrichen werden. In Island gelten 32 Vulkansysteme als aktiv.