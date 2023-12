Vulkan auf Reykjanes-Halbinsel in Island ausgebrochen

Auf der isländischen Halbinsel Reykjanes, nordöstlich des Ortes Grindavik, ist am späten Montagabend ein Vulkan ausgebrochen, wie das isländische Wetteramt mitgeteilt hat.

Nach Angaben der Behörde war der Eruption ein Erdbebenschwarm, der um 21:00 Uhr (Ortszeit) begonnen hatte, vorausgegangen.

Der Geophysiker Benedikt Ofeigsson von der norwegischen Wetterbehörde sagte örtlichen Medienberichten zufolge, die Eruption sei am Sundhnjuka-Krater lokalisiert worden. Derzeit sei es schwer zu sagen, ob Infrastruktur oder der Ort Grindavík in Gefahr seien.

Islands Präsident Gudni Johannesson schrieb auf Facebook, es sei noch unklar, welchen Schaden der Ausbruch anrichten könnte. Er bat die Menschen vor Ort, «in diesem gefährlichen Moment» allen Empfehlungen der Rettungsdienste zu folgen.

Einwohner im November evakuiert

Der Ausbruch war befürchtet worden – in den vergangenen Wochen hatten sich Dutzende Erdbeben ereignet. Am 11. November wurden die 4000 Einwohnerinnen und Einwohner von Grindavik vorsichtshalber evakuiert, nachdem Hunderte von Erdbeben durch die Bewegung von Magma unter der Erdkruste ausgelöst worden waren, was ein Vorzeichen für einen Vulkanausbruch ist.

Seitdem durften sie nur noch in bestimmten Zeitfenstern tagsüber zu ihren Häusern gehen. Auch das bekannte Thermalbad Blaue Lagune war zwischenzeitlich geschlossen, am vergangenen Sonntag aber wieder geöffnet worden. Zum Zeitpunkt der Eruption befand sich den Berichten zufolge kein Gast dort.

Die Halbinsel südlich der Hauptstadt Reykjavik war acht Jahrhunderte lang, bis März 2021, von Eruptionen verschont geblieben. Seitdem gab es zwei weitere Ausbrüche, im August 2022 und im Juli 2023, was Vulkanologen als Zeichen dafür werten, dass die vulkanische Aktivität in der Region wieder zunimmt. Zweiunddreissig Vulkansysteme gelten in Island als aktiv.