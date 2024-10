Zur Rolle von SpaceX-Haupteigentümer Elon Musk beim Starship-Projekt sagt Michael Gschweitl, Raumfahrtforscher an der ETH Zürich: «Er hat das Projekt durch seine Persönlichkeit stark vorangetrieben – auch wenn in der jetzigen Phase das Team, welches das Projekt tatsächlich realisiert, natürlich viel wichtiger ist. Was Musk und SpaceX geschafft haben: Sie haben die Weltraumfahrt-Branche ganz ordentlich durchgewirbelt. So hat er das Thema Wiederverwendbarkeit von Raketen – es wurde vor vielen Jahren aus technischen Gründen und weil es dafür keine wirtschaftliche Notwendigkeit gab, quasi beerdigt – wieder aufs Tapet gebracht. Ganz einfach, indem er es gemacht hat. Das hat dazu geführt, dass auch die Konkurrenz nachziehen musste.»