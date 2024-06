Die Starship-Rakete von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ist bei ihrem vierten Testflug erfolgreich zur Erde zurückgekehrt.

Die Rakete stürzte wie vorgesehen in den Indischen Ozean. Das teilte das Unternehmen von Elon Musk auf X mit.

Die obere Raketenstufe schaffte es ins All, flog dort rund eine halbe Stunde lang, wurde beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre sichtbar beschädigt und setzte dann auch erstmals zu einer Landungszündung an, bevor sie in den Indischen Ozean platschte. Insgesamt dauerte der Test rund eine Stunde – und wurde immer wieder von Jubel und Klatschen im SpaceX-Kontrollzentrum begleitet.

Bei einem ersten Test im April vergangenen Jahres war das komplette Raketensystem schon nach wenigen Minuten explodiert. Bei einem zweiten Test im November hatten sich die beiden Raketenstufen zwar getrennt und die obere war weitergeflogen, kurz darauf waren jedoch beide getrennt explodiert.

Bei einem dritten Testflug im März erreichte das Starship erstmals das All, konnte den Flug jedoch ebenfalls nicht wie erhofft abschliessen. SpaceX betont stets, das Ziel der Tests sei es, Daten zu sammeln.