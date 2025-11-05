Was für die Deutschen Mallorca ist, ist für italienische Pensionierte zunehmend Tunesien. Immer mehr Italienerinnen und Italiener zieht es nach Hammamet.

In der Küstenstadt Hammamet mit ihren rund 90'000 Einwohnerinnen und Einwohnern gibt es bereits Agenturen, die sich auf die neuen Pensionierten spezialisiert haben.

So auch Toc Toc Tunisia von Inhaberin Sarah Marturana. Die Italienerin bietet ein Rundum-sorglos-Paket.

Von den Formalitäten bis hin zur Wohnungssuche hilft die Agentur Italienerinnen und Italienern, sich im neuen Land niederzulassen.

«In Tunesien lebt ein Paar mit 1000, 1200 oder 1300 Euro im Monat ein sorgloses Leben. In Italien allerdings reicht dieser Betrag nicht mehr aus, um damit bis zum Monatsende zu kommen», so Marturana.

Vereinfachte Niederlassung dank Abkommen

Rund 9000 Italienerinnen und Italiener leben aktuell in Tunesien. Über 5000 von ihnen allein in Hammamet – es sind mehrheitlich Pensionierte, die hierherziehen.

Ein bilaterales Abkommen zwischen Tunesien und Italien aus den 1980er-Jahren ermöglicht es den Italienern, sich im Land niederzulassen – und das zu einem reduzierten Steuersatz auf lediglich 20 Prozent des Einkommens.

Es gibt viele Ähnlichkeiten – vor allem mit Sizilien, das ja ganz in der Nähe liegt.

Auch Antonina Di Bella hat den Schritt gewagt. Seit 2021 lebt die Italienerin, die teils in der Schweiz aufgewachsen ist, in Hammamet. Hier fühle sie sich wohl. Auf der Strasse könne sie sich auf Italienisch unterhalten und alle seien sehr zuvorkommend. «Sicherlich ist die Kultur etwas anders, aber es gibt auch viele Ähnlichkeiten – vor allem mit Sizilien, das ja ganz in der Nähe liegt.»

«In Hammamet sind Strassen mit italienischen Namen angeschrieben und in den Geschäften, Apotheken, bei den Ärzten, wo immer man hingeht, sprechen sie Italienisch, Französisch und Arabisch.» Es sei fast wie in Italien, so Di Bella.

Italiener helfen den lokalen Geschäften

Das zeigt sich auch im Ort selbst. Dort hat man sich auf die neuen Zuzügerinnen und Zuzüger eingestellt. Es gibt viele italienische Restaurants, die Pasta, Pizza und andere Spezialitäten anbieten. Hammamet gehört zu den gefragtesten Städten in Tunesien. Das allerdings hat auch Einfluss auf die Immobilienpreise vor Ort. Sie sind stabil hoch.

Dennoch profitiere die lokale Bevölkerung vor Ort von den neuen Zuzügern, sagt Sprachlehrer Aymen Mrad. Er unterrichtet neben Französisch auch den tunesischen Dialekt.

«Italiener, die hierherkommen, bringen offensichtlich Wohlstand mit, weil sie ihre Rente beziehen. Nicht alle von ihnen haben sehr hohe Renten, aber sie helfen den lokalen Geschäften, sich zu entwickeln. Die Italiener, die hier leben, machen einen Unterschied, besonders im Winter, aber auch das ganze Jahr über, weil sie hier einkaufen. Das schafft eine Mikroökonomie, die der ganzen Stadt hilft.»

Das neue Steuerparadies scheint bei den Italienerinnen und Italienern immer beliebter zu werden: Allein im letzten Jahr sind rund 1100 italienische Pensionierte nach Tunesien ausgewandert.