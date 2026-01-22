Die Rede von US‑Präsident Donald Trump am WEF 2026 in Davos hat in der SRF‑Community überwiegend negative Reaktionen ausgelöst. Das sind die Reaktionen.

US-Präsident Donald Trump hat in Davos seine mit Spannung erwartete WEF-Rede gehalten. Auf Instagram hat die SRF-Community mit zahlreichen Kommentaren kritisch bis ablehnend auf die Rede reagiert.

Das sagt die Instagram-Community zu Trumps Rede

«Schön, dass sie beim WEF auch Zeit einplanen für Stand-Up-Comedy», schreibt eine SRF-Userin unter dem Instagram-Post – und erhält für den Kommentar über 1500 Likes. Eine andere Userin vergleicht den Auftritt gar mit einem «Ausschnitt vom Arosa Humorfestival».

Parallel dazu griff das SRF‑Comedy-Team den Tenor auf: Dominic Deville und Moritz Schädler von «Die Sendung des Monats» veröffentlichten als Reaktion ein satirisches Musikvideo mit dem Instrumental von Queens «We Are The Champions». Darin bedankt sich die Schweiz augenzwinkernd bei den USA für deren angebliche «Entdeckung» – und erklärt sich ironisch zu «Champions».

Andere sehen in der Rede keinen Witz, sondern eine bedrohliche Mischung aus Selbstinszenierung und Machtgehabe. «Ich finde es keine Comedy, auch wenn es so daherkommt», schreibt eine Userin.

«Demütigung» und «peinlicher Applaus»

Besonders heftig diskutiert wird Trumps Umgangston gegenüber der Schweiz. In seiner Rede sprach Trump erneut über das hitzige Telefonat mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter und legte nach, sie habe ihn «genervt», weshalb er höhere Zölle verhängt habe.

Ein SRF-User kommentiert: «Die Schweiz hat dem US-Präsidenten die Füsse geküsst und wurde dennoch gedemütigt und gewarnt.»

Legende: Donald Trump hat in Davos eine eineinhalbstündige Rede gehalten. Bei der SRF-Community kam sein Auftritt nicht gut an. Keystone/Markus Schreiber

Diese Einschätzung teilen viele. Immer wieder fällt der Vorwurf, Staaten und Politikerinnen würden Trump nicht die Stirn bieten. So kommentierte ein anderer SRF-User: «Wenn die Kameras aus sind, haben alle eine grosse Klappe. Sind die Kameras an, machen sie sich in die Hose.»

Für einige wäre ein klares Zeichen nötig gewesen: «Stell dir vor, der Saal wäre leer geblieben. Genau da liegt das Problem.» Stattdessen habe es Applaus gegeben. «Im Grunde hätte peinliche Stille herrschen müssen», so die Community.

Kritik an fragwürdigen Behauptungen

Inhaltlich zeigt sich in der Community ebenfalls viel Skepsis. Ein User kritisiert, Trump habe so viele fragwürdige Behauptungen aufgestellt, dass «kein Faktenchecker nachkommt». Diese Einschätzung deckt sich mit dem SRF‑Faktencheck, der mehrere seiner Aussagen als nachweislich falsch einstuft.

