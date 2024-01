Der unbemannte Mond-Lander «Peregrine» war am Montagmorgen an Bord einer Rakete vom Typ «Vulcan Centaur» des Herstellers ULA vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet. Die Kapsel sollte eigentlich Ende Februar auf dem Erdtrabanten in einem Gebiet mit dem Namen Sinus Viscositatis («Bucht der Klebrigkeit») landen. Es wäre die erste US-Mondlandung seit den Apollo-Missionen vor über 50 Jahren, die allerdings mehrere Astronauten auf den Mond brachten.

Bei der «Peregrine Mission 1» konnten sich Private Raum für den Transport von Material zum Mond in dem Lander kaufen. Er ist 1.9 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 2.5 Metern. Auch die US-Weltraumbehörde Nasa hat mehrere Messgeräte an Bord des Landers, die unter anderem die Mondexosphäre untersuchen sollen. Damit will die Nasa ihre eigenen Expeditionen zum Mond vorbereiten.