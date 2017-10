Sorge und Kritik nach Trump-Brandrede gegen den Iran

Aus Tagesschau vom 14.10.2017

Die Terrorismus-Vorwürfe und Sanktionsdrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran stossen in Europa auf wenig Gegenliebe: Hier will man am Atom-Deal festhalten – und in diesem Sinne auch versuchen, auf den US-Kongress einzuwirken.