Im Streit über das Atomprogramm haben Deutschland, Frankreich und Grossbritannien den Mechanismus zur Wiedereinführung von UNO-Sanktionen ausgelöst.

Das geht aus einem Brief der drei Länder hervor, der dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zugestellt wurde.

Dem Iran droht damit die Reaktivierung von Strafmassnahmen, die im vergangenen Jahrzehnt aufgehoben worden waren.

Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zudem wäre nach Abschluss des Verfahrens auch das internationale Atom-Abkommen mit dem Iran endgültig Geschichte.

Legende: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Keystone/FRANK FRANKLIN II

Mit diesem Abkommen sollte die Islamische Republik darin gehindert werden, eine Atombombe zu bauen. Das Dokument regelt insbesondere die unabhängige Überprüfung des Nuklearprogramms und legt Grenzen bei Menge und Anreicherung von Uran fest.

Der Schritt zeigt: Die drei europäischen Staaten (E3) sind – auch mit Blick auf eine Ablauf-Frist Mitte Oktober – mit ihrer Geduld am Ende. Der Iran habe seine Verstösse gegen das Atom-Abkommen von 2015 bis zuletzt fortgesetzt und fast waffenfähiges Uran hergestellt, monierten Diplomaten mehrfach.