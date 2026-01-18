 Zum Inhalt springen

Streit um Grönland Bund insistiert auf Völkerrecht: «Grönland gehört zu Dänemark»

  • Schweiz verweist im Zusammenhang mit Grönland auf Völkerrecht
  • US-Finanzminister rechnet nicht mit Eskalation des Streits mit EU
  • Macron schlägt G7-Treffen mit Russland und Dänemark vor
  • Trump will in Davos über Erwerb von Grönland sprechen
  • Von der Leyen betont Souveränität Grönlands in Davos
  • Lange geplant: Flugzeuge auf US-Militärplatz in Grönland erwartet
  • Ungarn: Zukunft Grönlands ist kein Thema für die EU
  • «Sehr unklug»: Bessent warnt EU vor Vergeltung
  • Dänemark schlägt Nato-Mandat für Grönland und Arktis vor
  • EU-Aussenbeauftragte Kallas: «Souveränität ist kein Handelsgut»

