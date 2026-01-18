Schweiz verweist im Zusammenhang mit Grönland auf Völkerrecht

US-Finanzminister rechnet nicht mit Eskalation des Streits mit EU

Macron schlägt G7-Treffen mit Russland und Dänemark vor

Trump will in Davos über Erwerb von Grönland sprechen

Von der Leyen betont Souveränität Grönlands in Davos

Lange geplant: Flugzeuge auf US-Militärplatz in Grönland erwartet

Ungarn: Zukunft Grönlands ist kein Thema für die EU

«Sehr unklug»: Bessent warnt EU vor Vergeltung

Dänemark schlägt Nato-Mandat für Grönland und Arktis vor