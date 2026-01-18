- Laut EDA hat die Schweiz eine klare Position: Gemäss Völkerrecht gehöre Grönland zu Dänemark mit einem weitreichenden Autonomie-Status.
- Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Souveränität Grönlands und Dänemarks betont.
- US-Präsident Donald Trump kündigte ein Treffen der am Grönland-Konflikt beteiligten Parteien in Davos an.
- Im Streit um Grönland hat Trump Zölle gegen Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande und Finnland angekündigt.
Themen in diesem Newsticker
