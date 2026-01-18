 Zum Inhalt springen

Streit um Grönland Dänemark sichert Grönland Unterstützung zu

  • «Ernste Lage» – Dänische Ministerpräsidentin besucht Grönland
  • Rasmussen: «Wir wollen der Sache die Dramatik nehmen»
  • Nato will Präsenz in der Arktis verstärken
  • Sondergipfel in Brüssel: EU will mehr in Arktis investieren
  • Dänemark bedankt sich bei Partnern
  • Merz sieht Einlenken Trumps als Erfolg Europas
  • Kallas: Beziehung zwischen EU und USA erleidet «schweren Schlag»
  • Korrespondent: Erleichterung in Dänemark und Grönland
  • Dänemark fordert stärkere Nato-Präsenz in Grönland
  • Grönland will «einen friedlichen Dialog fortsetzen»

Tagesschau, 22.01.2026, 19:30 Uhr

