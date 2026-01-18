- Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ist nach Grönland gereist. Dabei sagte sie den Menschen auf der Arktisinsel volle Unterstützung durch ihre Regierung zu.
- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat betont, dass die EU mehr in die Sicherheit in der Arktis investieren werde. Auch die Nato will ihre Präsenz in der Arktis verstärken.
- Weder Grönland noch Dänemark wollen über Fragen der staatlichen Souveränität verhandeln. Das haben die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen klargestellt.
Themen in diesem Newsticker
- «Ernste Lage» – Dänische Ministerpräsidentin besucht Grönland
- Rasmussen: «Wir wollen der Sache die Dramatik nehmen»
- Nato will Präsenz in der Arktis verstärken
- Sondergipfel in Brüssel: EU will mehr in Arktis investieren
- Dänemark bedankt sich bei Partnern
- Merz sieht Einlenken Trumps als Erfolg Europas
- Kallas: Beziehung zwischen EU und USA erleidet «schweren Schlag»
- Korrespondent: Erleichterung in Dänemark und Grönland
- Dänemark fordert stärkere Nato-Präsenz in Grönland
- Grönland will «einen friedlichen Dialog fortsetzen»