Streit um Grönland Dänemark will dauerhafte Nato-Präsenz in Grönland

  • EZB-Chefin: Europäische Wirtschaft muss auf den Prüfstand
  • Frankreich will Nato-Übungen in Grönland
  • Grossbritannien und Dänemark führen Verteidigungsgespräche
  • Trump spricht von Lösung, welche USA und Nato glücklich macht
  • Nationalratskomission fordert Achtung des Völkerrechts
  • Dänemark bittet Nato um dauerhafte Präsenz in Grönland
  • Frankreich: Trump und Merz planen keine Paris-Reisen
  • Dänemark und Grönland kontern Trumps Drohungen
  • Grönland will auf «alle Möglichkeiten vorbereitet sein»
  • US-Finanzminister warnt Europa vor Vergeltungsmassnahmen

Tagesschau kompakt, 19.01.2026, 12:45 Uhr

