Streit um Grönland Dänemark wird «Grönland nicht preisgeben»

Themen in diesem Newsticker

  • Dänemark und Grönland kontern Trumps Drohungen
  • Grönland will auf «alle Möglichkeiten vorbereitet sein»
  • US-Finanzminister warnt Europa vor Vergeltungsmassnahmen
  • Macron: «Frankreich und Europa legen Wert auf Souveränität»
  • EU-Aussenbeauftragte: Union hält an Grönland-Position fest
  • Trump provoziert Grönland und Kanada mit Fotomontagen
  • Üben im Eis: Dänische Soldaten in Grönland gelandet
  • Von der Leyen verspricht massive Investitionen in Grönland
  • Von der Leyen: EU arbeitet an Sicherheitskonzept für Arktis
  • Kreml: Keine Einladung zu G7-Treffen in Paris

