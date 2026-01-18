- Dänemark und Grönland haben Widerstand gegen die US-Zölle angekündigt. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wird Grönland «nicht preisgeben».
- US-Finanzminister Scott Bessent hat die europäischen Staaten im Streit um Grönland vor Vergeltungsmassnahmen gewarnt.
- EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat eine massive Erhöhung der Investitionen in Grönland versprochen und gesagt, man arbeite an einem umfassenderen arktischen Sicherheitskonzept.
- Laut EDA hat die Schweiz eine klare Position: Gemäss Völkerrecht gehöre Grönland zu Dänemark mit einem weitreichenden Autonomiestatus.
Themen in diesem Newsticker
- Dänemark und Grönland kontern Trumps Drohungen
- Grönland will auf «alle Möglichkeiten vorbereitet sein»
- US-Finanzminister warnt Europa vor Vergeltungsmassnahmen
- Macron: «Frankreich und Europa legen Wert auf Souveränität»
- EU-Aussenbeauftragte: Union hält an Grönland-Position fest
- Trump provoziert Grönland und Kanada mit Fotomontagen
- Üben im Eis: Dänische Soldaten in Grönland gelandet
- Von der Leyen verspricht massive Investitionen in Grönland
- Von der Leyen: EU arbeitet an Sicherheitskonzept für Arktis
- Kreml: Keine Einladung zu G7-Treffen in Paris