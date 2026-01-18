 Zum Inhalt springen

Streit um Grönland Doch keine zusätzlichen US-Zölle gegen EU-Staaten wegen Grönland

  • Grönland: Doch keine zusätzlichen US-Zölle gegen EU-Staaten
  • EU-Sondergipfel zu Grönland am Donnerstagabend
  • Dänemark: Keine Verhandlungen über US-Übernahme Grönlands
  • EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zollabkommen mit USA
  • Trump will auf Grönland einen Schutzschild errichten
  • Starmer: «Ich werde nicht nachgeben»
  • US-Gouverneure kritisieren Trumps Pläne für Grönland
  • Rutte will sich nicht öffentlich zu Grönland-Streit äussern
  • Von der Leyen: «Wir stehen an einem Scheideweg»
  • EZB-Chefin: Europäische Wirtschaft muss auf den Prüfstand

Tagesschau kompakt, 21.01.2026, 12:45 Uhr

