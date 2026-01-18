- Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas warnt die USA im Streit um Grönland vor der Verhängung von Strafzöllen. «Souveränität ist kein Handelsgut», schreibt sie auf der Social-Media-Plattform X.
- Dänemark schickt eine grössere Anzahl an Kampfsoldaten nach Grönland. Das berichtete der Fernsehsender TV2 unter Berufung auf das dänische Verteidigungsministerium. Die genaue Anzahl ist allerdings nicht bekannt.
- Trump fühle sich nicht dem Frieden verpflichtet, weil er den Friedensnobelpreis nicht erhielt, sagte der US-Präsident Medien zufolge.
- EU-Ratspräsident António Costa will wegen Trumps Zoll-Drohungen einen Sondergipfel einberufen. Dieser soll am Donnerstag stattfinden.
- Im Streit um Grönland hat US-Präsident Donald Trump Zölle gegen Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande und Finnland angekündigt.
