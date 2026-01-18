 Zum Inhalt springen

Streit um Grönland EU organisiert Sondergipfel +++ Nato-Chef spricht mit Trump

18.01.2026, 14:30

  • EU organisiert wegen Trumps Zoll-Drohungen Sondergipfel
  • Starmer telefoniert mit EU-Regierungschefs und Trump
  • Financial Times: «EU erwägt Zölle in Höhe von 93 Milliarden Euro»
  • SRF-Korrespondent: «Hinter den Kulissen ist Verärgerung gross»
  • Merz unterrichtet Kabinett
  • Nato-Chef empfängt Minister Dänemarks und Grönlands
  • Italien bietet sich in Grönland-Streit als Vermittler an
  • Nato-Generalsekretär Rutte: Mit Trump über Grönland gesprochen
  • SRF-Korrespondentin: «Drohungen sorgen für wachsende Unruhe»
  • Grönlands Hauptstadt im Blitzlichtgewitter

SRF 4 News, 18.01.2026, 14 Uhr

