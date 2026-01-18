- Der Handelsausschuss des EU-Parlaments stoppt die Umsetzungsarbeiten des vereinbarten Zollabkommens mit den USA. Das teilte der Vorsitzende des Ausschusses, Bernd Lange, in Strassburg mit.
- US-Präsident Donald Trump will auf Grönland einen Schutzschild zur Verteidigung Nordamerikas errichten, erklärte er bei seinem Auftritt am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos.
- Grossbritannien und Dänemark haben Verteidigungsgespräche zur Sicherheit in der Arktis angekündigt.
- Laut EDA hat die Schweiz eine klare Position: Gemäss Völkerrecht gehöre Grönland zu Dänemark mit einem weitreichenden Autonomiestatus.
