- Vor dem EU-Sondergipfel in Brüssel haben sich mehrere Staats- und Regierungschefs zufrieden gezeigt, dass US-Präsident Donald Trump im Streit um Grönland zurückgerudert ist.
- Weder Grönland noch Dänemark wollen über Fragen der staatlichen Souveränität verhandeln. Das haben die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen klargestellt.
- Trump hatte am Mittwoch überraschend seine Drohung zurückgenommen, Zölle als Druckmittel zur Übernahme Grönlands einzusetzen. Nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte kündigte er ein neues Rahmenabkommen über Grönland an.
