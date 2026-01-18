 Zum Inhalt springen

Streit um Grönland Grönland und Dänemark erleichtert – aber rote Linie bleibt

  • Dänemark bedankt sich bei Partnern
  • Merz sieht Einlenken Trumps als Erfolg Europas
  • Kallas: Beziehung zwischen EU und USA erleidet «schweren Schlag»
  • Korrespondent: Erleichterung in Dänemark und Grönland
  • Dänemark fordert stärkere Nato-Präsenz in Grönland
  • Grönland will «einen friedlichen Dialog fortsetzen»
  • Grönlands Aussenministerin: «Positive Nachrichten aus Davos»
  • Finnlands Präsident fordert raschen Arktis‑Sicherheitsplan
  • Nato: Verhandlungen über Grönland werden fortgesetzt
  • Starmer lobt Trumps Zollverzicht als pragmatischen Schritt

Tagesschau, 22.01.2026, 19:30 Uhr

