- Das Rahmenabkommen zwischen Nato-Generalsekretär Mark Rutte und den USA über Grönland soll ein stärkeres Engagement der europäischen Nato-Staaten im arktischen Raum beinhalten.
- US-Präsident Donald Trump lässt die angedrohten zusätzlichen Zölle gegen europäische Staaten vorerst fallen. Nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte kündigt er ein neues Rahmenabkommen über Grönland an.
- Zuvor stoppte der Handelsausschuss des EU-Parlaments die Umsetzungsarbeiten des vereinbarten Zollabkommens mit den USA.
- Auch Dänemark kündigte nach der Rede Trumps am WEF die Blockierung der Verhandlungen über eine US-Übernahme Grönlands an.
Themen in diesem Newsticker
- Grönlands Aussenministerin: «Positive Nachrichten aus Davos»
- Finnlands Präsident fordert raschen Arktis‑Sicherheitsplan
- Nato: Verhandlungen über Grönland werden fortgesetzt
- Starmer lobt Trumps Zollverzicht als pragmatischen Schritt
- Merz mahnt USA zu Kurswechsel im Umgang mit Verbündeten
- China ist laut Peking keine Bedrohung für Grönland
- Grönlands Einwohnerinnen und Einwohner sehen die Realität
- Rutte: «Guter Output für USA, Nato und Europa»
- Grönland-Rahmenabkommen erfüllt gemäss Trump alle US-Wünsche
- Grönland: Doch keine zusätzlichen US-Zölle gegen EU-Staaten