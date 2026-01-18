 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Streit um Grönland Grönlandabkommen: Mehr Nato‑Engagement und US-Mitspracherechte

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Grönlands Aussenministerin: «Positive Nachrichten aus Davos»
  • Finnlands Präsident fordert raschen Arktis‑Sicherheitsplan
  • Nato: Verhandlungen über Grönland werden fortgesetzt
  • Starmer lobt Trumps Zollverzicht als pragmatischen Schritt
  • Merz mahnt USA zu Kurswechsel im Umgang mit Verbündeten
  • China ist laut Peking keine Bedrohung für Grönland
  • Grönlands Einwohnerinnen und Einwohner sehen die Realität
  • Rutte: «Guter Output für USA, Nato und Europa»
  • Grönland-Rahmenabkommen erfüllt gemäss Trump alle US-Wünsche
  • Grönland: Doch keine zusätzlichen US-Zölle gegen EU-Staaten

Tagesschau kompakt, 21.01.2026, 12:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)