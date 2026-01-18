 Zum Inhalt springen

Streit um Grönland Kein Nobelpreis: Trump fühlt sich nicht zu Frieden verpflichtet

18.01.2026, 14:30

Themen in diesem Newsticker

  • Niederländische Marine-Offiziere verlassen Grönland
  • Nobelpreis nicht erhalten: Trump nicht zu Frieden verpflichtet
  • SPD-Europapolitiker Lange: EU fähig zu harter Antwort auf Trump
  • UNO-Generalsekretär Guterres kritisiert US-Machtpolitik
  • EU erwägt, «Handels-Bazooka» hervorzunehmen
  • Trump: Dänemark tut nicht genug
  • Von der Leyen telefoniert mit Rutte und mehreren Regierungschefs
  • EU organisiert wegen Trumps Zoll-Drohungen Sondergipfel
  • Starmer telefoniert mit EU-Regierungschefs und Trump
  • «Financial Times»: EU erwägt Zölle gegen USA

SRF 4 News, 18.01.2026, 14 Uhr

