- Trump fühle sich nicht dem Frieden verpflichtet, weil er den Friedensnobelpreis nicht erhielt, sagte der US-Präsident Medien zufolge.
- EU-Ratspräsident António Costa will wegen Trumps Zoll-Drohungen einen Sondergipfel einberufen. Dieser soll womöglich Ende Woche stattfinden.
- Im Streit um Grönland hat US-Präsident Donald Trump Zölle gegen Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande und Finnland angekündigt.
- Ab dem 1. Februar sollen neue Zölle in Höhe von 10 Prozent gelten. Ab dem 1. Juni sollen sie auf 25 Prozent steigen, wenn kein Abkommen für einen US-Kauf der dänischen Arktisinsel erzielt werde.
- In einer gemeinsamen Erklärung monieren Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Norwegen, Schweden und Grossbritannien, dass die Zollandrohungen die transatlantischen Beziehungen gefährdeten.
Themen in diesem Newsticker
- Niederländische Marine-Offiziere verlassen Grönland
- Nobelpreis nicht erhalten: Trump nicht zu Frieden verpflichtet
- SPD-Europapolitiker Lange: EU fähig zu harter Antwort auf Trump
- UNO-Generalsekretär Guterres kritisiert US-Machtpolitik
- EU erwägt, «Handels-Bazooka» hervorzunehmen
- Trump: Dänemark tut nicht genug
- Von der Leyen telefoniert mit Rutte und mehreren Regierungschefs
- EU organisiert wegen Trumps Zoll-Drohungen Sondergipfel
- Starmer telefoniert mit EU-Regierungschefs und Trump
- «Financial Times»: EU erwägt Zölle gegen USA