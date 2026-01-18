Rutte: «Guter Output für USA, Nato und Europa»

Grönland-Rahmenabkommen erfüllt gemäss Trump alle US-Wünsche

Grönland: Doch keine zusätzlichen US-Zölle gegen EU-Staaten

EU-Sondergipfel zu Grönland am Donnerstagabend

Dänemark: Keine Verhandlungen über US-Übernahme Grönlands

EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zollabkommen mit USA

Trump will auf Grönland einen Schutzschild errichten

Starmer: «Ich werde nicht nachgeben»

US-Gouverneure kritisieren Trumps Pläne für Grönland