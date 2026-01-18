- US-Präsident Donald Trump lässt die angedrohten zusätzlichen Zöllen gegen europäische Staaten fallen. Nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte kündigt er ein neues Rahmenabkommen über Grönland an.
- Der Handelsausschuss des EU-Parlaments stoppt die Umsetzungsarbeiten des vereinbarten Zollabkommens mit den USA. Das teilte der Vorsitzende des Ausschusses, Bernd Lange, in Strassburg mit.
- Dänemark blockiert Verhandlungen über eine US-Übernahme Grönlands nach Trumps Rede am WEF.
