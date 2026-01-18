 Zum Inhalt springen

Streit um Grönland Nato-Chef spricht mit Trump +++ Merz äussert Entschlossenheit

Autor: 

18.01.2026, 14:30

Themen in diesem Newsticker

  • Merz unterrichtet Kabinett
  • Nato-Chef empfängt Minister Dänemarks und Grönlands
  • Italien bietet sich in Grönland-Streit als Vermittler an
  • Nato-Generalsekretär Rutte: Mit Trump über Grönland gesprochen
  • SRF-Korrespondentin: «Drohungen sorgen für wachsende Unruhe»
  • Grönlands Hauptstadt im Blitzlichtgewitter
  • Deutschlands Vizekanzler Klingbeil: nicht erpressen lassen
  • Irlands Premier: EU würde neue US-Zölle vergelten
  • Kanzler Merz: «Geschlossen und geeint an der Seite Dänemarks»
  • Grönlandfrage als Zündstoff fürs WEF

SRF 4 News, 18.01.2026, 14 Uhr

