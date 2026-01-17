Der US-Präsident will mit Strafzöllen die Grönland-Debatte beenden und stösst die Europäer vor den Kopf. Ein Überblick.

Das ist passiert: Im Streit um Grönland hat US-Präsident Donald Trump Zölle gegen Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande und Finnland angekündigt. Ab dem 1. Februar sollen neue Zölle in Höhe von 10 Prozent gelten, schrieb Trump auf Truth Social. Ab dem 1. Juni sollen sie auf 25 Prozent steigen, wenn kein Abkommen für einen US-Kauf der dänischen Arktisinsel erzielt werde.

Das sind die Reaktionen: Regierungschefs aus Europa reagierten empört auf Trumps Zollankündigungen. Der französische Präsident Emmanuel Macron nennt die Zolldrohungen inakzeptabel. «Wir lassen uns nicht erpressen», schrieb der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson auf X. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa warnen vor einer Eskalation und einer Untergrabung der transatlantischen Beziehungen. Die betroffenen europäischen Ländern wollen nun eine koordinierte Antwort ausarbeiten.

Das sagt Trump: Die Vereinigten Staaten seien ab sofort offen für Verhandlungen mit Dänemark und weiteren Nationen, schreibt der US-Präsident weiter. Trump hat wiederholt erklärt, die an Ressourcen reiche Insel müsse wegen der nationalen Sicherheit in den Besitz der USA übergehen. Er sagt, dass sonst Russland oder China die Insel übernehmen würden. Er hat den Einsatz von Gewalt dabei nicht ausgeschlossen.

Legende: Mit Strafzöllen will US-Präsident Donald Trump einen Strich unter den Grönland-Streit setzen und einen Verkauf an die USA erzwingen. REUTERS/Kevin Lamarque

Soldaten auf Grönland: Mehrere europäische Nato-Staaten haben am Freitag Soldaten nach Grönland entsendet, um an einer militärischen Erkundungsmission teilzunehmen. Sie sollen Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheitslage der Insel zwischen Nordatlantik und Polarmeer erkunden, auch um US-Bedenken zu entkräften. An der Mission beteiligen sich Deutschland, Norwegen, Schweden, Finnland, Grossbritannien, Frankreich und die Niederlande. Die Entsendung hatte Trump heftig kritisiert. Dies sei eine «sehr gefährliche Situation» für die Sicherheit, den Schutz und das Überleben des Planeten.

Demonstrationen gegen Annexion: Am Samstag hatten in Dänemark und auf Grönland Tausende Menschen gegen die Annexionspläne des US-Präsidenten demonstriert. Die riesige Arktisinsel ist ein autonomer Teil Dänemarks und gehört damit zur Nato. «Grönland steht nicht zum Verkauf», war auf einem Schild der Demonstranten zu lesen.

Krisensitzung einberufen: Vertreter der EU-Staaten treffen sich an diesem Sonntag zu einer Sondersitzung. Nach den jüngsten Ankündigungen der USA sei für den Nachmittag eine ausserordentliche Sitzung auf Botschafterebene einberufen worden, teilte die derzeitige zypriotische Ratspräsidentschaft mit. Ob dabei mögliche Gegenmassnahmen besprochen werden, blieb zunächst unklar.