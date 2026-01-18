 Zum Inhalt springen

Streit um Grönland Trump sagt: «Es wird erledigt» +++ EU organisiert Sondergipfel

18.01.2026, 14:30

  • EU erwägt, die «Handels-Bazooka» hervorzunehmen
  • Anspruch auf Dänemark? Trump doppelt nach
  • Von der Leyen telefoniert mit Rutte und mehreren Regierungschefs
  • EU organisiert wegen Trumps Zoll-Drohungen Sondergipfel
  • Starmer telefoniert mit EU-Regierungschefs und Trump
  • «Financial Times»: EU erwägt Zölle gegen USA
  • SRF-Korrespondent: «Hinter den Kulissen ist Verärgerung gross»
  • Merz unterrichtet Kabinett
  • Nato-Chef empfängt Minister Dänemarks und Grönlands
  • Italien bietet sich in Grönland-Streit als Vermittler an

SRF 4 News, 18.01.2026, 14 Uhr

