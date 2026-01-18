- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos die Souveränität Grönlands und Dänemarks betont.
- Dänemark schickt eine grössere Anzahl an Kampfsoldaten nach Grönland. Das berichtete der Fernsehsender TV2 unter Berufung auf das dänische Verteidigungsministerium. Die genaue Anzahl ist allerdings nicht bekannt.
- EU-Ratspräsident António Costa will wegen Trumps Zoll-Drohungen einen Sondergipfel einberufen. Dieser soll am Donnerstag stattfinden.
- Im Streit um Grönland hat US-Präsident Donald Trump Zölle gegen Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande und Finnland angekündigt.
- EU-Sondergipfel zu Grönland findet am Donnerstagabend statt