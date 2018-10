Für 2019 strebt die Regierung in Rom eine Defizitquote von 2,4 Prozent an – drei Mal so hoch wie die Vorgängerregierung. Ausgeglichen soll der Haushalt erst wieder nach 2021 sein. Italien schiebt gemessen an der Wirtschaftsleistung mit 130 Prozent den höchsten Schuldenberg der Euro-Zone nach Griechenland vor sich her. Seit der Bekanntgabe der Defizitpläne Ende September verkaufen Anleger italienische Papiere. Für den Staat wird es dadurch teurer, sich frisches Geld zu leihen.