Linksextreme sorgten für den Kabelbrand, der seit Samstag Zehntausende frieren und im Dunkeln lässt. Dies bestätigt der Bürgermeister.

Der grosse Stromausfall im Südwesten Berlins ist Folge eines politisch motivierten Anschlags. Wie der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte, waren die Täter «offenkundig Linksextremisten».

Am frühen Samstagmorgen hatte der Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde wichtige Leitungen beschädigt. «Es ist inakzeptabel, dass erneut offenkundig Linksextreme unser Stromnetz angreifen und damit Menschenleben gefährden», sagte Wegner.

Der Anschlag sorgt seither für einen grossen Stromausfall, von dem zunächst 45'000 Haushalte und mehr als 2200 Unternehmen betroffen waren. Inzwischen konnten 7000 Haushalte und 150 Gewerbekunden wieder angeschlossen werden, wie Stromnetz Berlin mitteilte. Betroffen sind die Stadtteile Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde.

Brandsätze platziert

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey erklärte bereits am Samstagabend in der RBB-Abendschau, dass Brandsätze direkt unter dem Kabeln platziert worden seien. Diese hätten eine kontinuierliche Hitze und den Brand ausgelöst. Die Polizei ermittelte wegen Brandstiftung. Ein vorliegendes Bekennerschreiben wurde auch Echtheit überprüft.

Betroffen sind die Stadtteile Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde. Die Schäden am Stromnetz sind nach Angaben des Betreibers Stromnetz so schwerwiegend und die Reparatur so kompliziert, dass die Notlage ausser­gewöhnlich lange dauern wird: Erst am Donnerstagnachmittag könnten wohl alle Stromkunden wieder über ein Provisorium versorgt werden.

Legende: Auch der S-Bahn-Verkehr auf der Line S1 am Bahnhof Wannsee war vom Stromausfall beim Kraftwerk Lichterfelde betroffen. Busse fahren als Ersatzverkehr. Keystone/DPA/Michael Kappeler

Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf richtete Notunterkünfte ein, auch das Gemeindehaus der Emmaus-Kirchengemeinde öffnete zeitweise für Menschen, die sich aufwärmen und ihre Handys aufladen wollten. Der Bezirk schrieb aber auch: «Da der Stromausfall noch auf unbestimmte Zeit andauern wird, weichen Sie bitte auf Familie, Freunde und Bekannte aus.»

Notunterkünfte bisher gering ausgelastet

Bezirksstadtrat Tim Richter (CDU) geht davon aus, dass der Bedarf nach Unterkunftsplätzen in den kommenden Tagen steigen werde. Jetzt seien die Wohnungen noch relativ warm, aber in den kommenden Tagen würden Minusgrade in der Nacht erwartet. Der Bezirk habe bereits am Samstag zwei Notunterkünfte aufgebaut. Weitere sollen am Sonntag folgen. Im Gebiet liegen auch mehrere Pflegeheime, deren Bewohner teils in andere Einrichtungen gebracht wurden. Spitäler stellten auf Notstromversorgung um.

Legende: Passanten stehen am 3. Januar 2026 während dem Stromausfall im Südwesten Berlins im Licht eines Hilfepunkts der Feuerwehr am Mexikoplatz. Keystone/DPA/Sebastian Gollnow

Die Polizei zeigte mit Hunderten Beamten verstärkt Präsenz auf den dunklen, verschneiten Strassen. An einigen Punkten errichtete sie Lichtmasten, um mehr Sicherheit und Sichtbarkeit zu schaffen. Der Stromausfall bedeutete auch, dass neben der Strassenbeleuchtung auch Alarmanlagen nicht mehr funktionierten.

Schon tagsüber mussten am Samstag Supermärkte und viele Läden schliessen, weil ohne Elektrizität nichts mehr ging. Heizungen funktionieren ohne Strom ebenfalls meist nicht, weil der für Pumpen und Regler gebraucht wird. Sogar die Fernwärme war beeinträchtigt, weil die Pumpen ohne Strom die Wärme nicht zuverlässig transportieren.

Von der Dimension ist dieser Stromausfall nach Angaben von Stromnetz Berlin vergleichbar mit einem ähnlichen Fall im September im Südosten Berlins. Auch dort ging es um etwa 50'000 Kunden. Der Stromausfall zog sich über Tage hin. Ursache war auch damals ein politisch motivierter Brandanschlag auf zwei Strommasten.