Nach dem brandbedingten Stromausfall wird auch wegen Brandstiftung ermittelt. Ein Bekennerschreiben wird untersucht. Die Reparaturarbeiten dauern laut den Behörden noch mehrere Tage.

Nach dem grossflächigen Stromausfall hat der Südwesten Berlins die erste Nacht in Kälte und Dunkelheit verbracht. Viele Menschen aus den betroffenen 45'000 Haushalten und 2200 Firmen suchten Zuflucht bei Freunden oder Familie oder in einer Notunterkunft. Wie viele bei Schnee und Kälte in ihren oft nicht mehr beheizbaren Häusern ausharrten, war zunächst unklar.

Am frühen Samstagmorgen hatte der Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde wichtige Leitungen beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Man gehe von einer mutwilligen Tat aus, sagte eine Sprecherin von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Die sehr dicken Hochspannungskabel wären sonst kaum derart zu beschädigen.

Reparatur dauert mehrere Tage

Betroffen sind die Stadtteile Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde. Die Schäden am Stromnetz sind nach Angaben des Betreibers Stromnetz so schwerwiegend und die Reparatur so kompliziert, dass die Notlage ausser­gewöhnlich lange dauern wird: Erst am Donnerstagnachmittag könnten wohl alle Stromkunden wieder über ein Provisorium versorgt werden.

Legende: Auch der S-Bahn-Verkehr auf der Line S1 am Bahnhof Wannsee war vom Stromausfall beim Kraftwerk Lichterfelde betroffen. Busse fahren als Ersatzverkehr. Keystone/DPA/Michael Kappeler

Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf richtete Notunterkünfte ein, auch das Gemeindehaus der Emmaus-Kirchengemeinde öffnete zeitweise für Menschen, die sich aufwärmen und ihre Handys aufladen wollten. Der Bezirk schrieb aber auch: «Da der Stromausfall noch auf unbestimmte Zeit andauern wird, weichen Sie bitte auf Familie, Freunde und Bekannte aus.»

Notunterkünfte bisher gering ausgelastet

Bezirksstadtrat Tim Richter (CDU) geht davon aus, dass der Bedarf nach Unterkunftsplätzen in den kommenden Tagen steigen werde. Jetzt seien die Wohnungen noch relativ warm, aber in den kommenden Tagen würden Minusgrade in der Nacht erwartet. Der Bezirk habe bereits am Samstag zwei Notunterkünfte aufgebaut. Weitere sollen am Sonntag folgen. Im Gebiet liegen auch mehrere Pflegeheime, deren Bewohner teils in andere Einrichtungen gebracht wurden. Spitäler stellten auf Notstromversorgung um.

Legende: Passanten stehen am 3. Januar 2026 während eines Stromausfalls im Südwesten Berlins im Licht eines Hilfepunkts der Feuerwehr am Mexikoplatz. Keystone/DPA/Sebastian Gollnow

Die Polizei zeigte mit Hunderten Beamten verstärkt Präsenz auf den dunklen, verschneiten Strassen. An einigen Punkten errichtete sie Lichtmasten, um mehr Sicherheit und Sichtbarkeit zu schaffen. Der Stromausfall bedeutete auch, dass neben der Strassenbeleuchtung auch Alarmanlagen nicht mehr funktionierten.

Schon tagsüber mussten am Samstag Supermärkte und viele Läden schliessen, weil ohne Elektrizität nichts mehr ging. Heizungen funktionieren ohne Strom ebenfalls meist nicht, weil der für Pumpen und Regler gebraucht wird. Sogar die Fernwärme war beeinträchtigt, weil die Pumpen ohne Strom die Wärme nicht zuverlässig transportieren.

Verdacht auf Brandstiftung

Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz der Polizei prüfe derzeit, ob ein Bekennerschreiben authentisch sei, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Von welcher politischen Richtung oder Gruppe der Text stammt, war zunächst unklar. Die Polizei machte dazu keine Angaben.

Von der Dimension ist dieser Stromausfall nach Angaben von Stromnetz Berlin vergleichbar mit einem ähnlichen Fall im September im Südosten Berlins. Auch dort ging es um etwa 50'000 Kunden. Der Stromausfall zog sich über Tage hin. Ursache damals war ein politisch motivierter Brandanschlag auf zwei Strommasten.