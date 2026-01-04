Nach dem brandbedingten Stromausfall wird auch wegen Brandstiftung ermittelt. Ein Bekennerschreiben wird untersucht. Die Reparaturarbeiten dauern laut den Behörden noch mehrere Tage.

Ein Leitungsbrand auf einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde hat am Samstagmorgen in der deutschen Hauptstadt Berlin einen grossflächigen Stromausfall ausgelöst. Betroffen waren am äussersten südwestlichen Stadtrand rund 45'400 Haushalte und 2200 Betriebe.

Mehrere 10'000 Haushalte sind auch am Sonntag bei Minustemperaturen und Schneefall ohne Strom. In vielen Wohnungen funktionieren aufgrund des Stromausfalls auch die Heizungen nicht. Die Polizei warnte davor, gasbetriebene Heizgeräte in Innenräumen zu benutzen.

Reparatur dauert mehrere Tage

Im betroffenen Gebiet Steglitz-Zehlendorf liegen auch mehrere Pflegeheime und Spitäler. Die Feuerwehr verlegte Patienten von zwei Heimen in andere Heime. Viele Menschen, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, verbrachten die Nacht in Notunterkünften. Sie sind auch tagsüber geöffnet, damit sich Menschen aufwärmen oder ihr Handy aufladen können.

Legende: Auch der S-Bahn-Verkehr auf der Line S1 am Bahnhof Wannsee war vom Stromausfall beim Kraftwerk Lichterfelde betroffen. Busse fahren als Ersatzverkehr. Keystone/DPA/Michael Kappeler

Der Netzbetreiber Stromnetz Berlin rechnet damit, dass die Störung in den Stadtteilen Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde erst am kommenden Donnerstagnachmittag ganz behoben sein wird.

Legende: Passanten stehen am 3. Januar 2026 während eines Stromausfalls im Südwesten Berlins im Licht eines Hilfepunkts der Feuerwehr am Mexikoplatz. Keystone/DPA/Sebastian Gollnow

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und prüft auch ein Bekennerschreiben. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz der Polizei prüfe derzeit, ob das Schreiben authentisch sei, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Von welcher politischen Richtung oder Gruppe der Text stammt, war zunächst unklar. Die Polizei machte dazu keine Angaben.

Von der Dimension ist dieser Stromausfall nach Angaben von Stromnetz Berlin vergleichbar mit einem ähnlichen Fall im September im Südosten Berlins. Auch dort ging es um etwa 50'000 Kunden. Der Stromausfall zog sich über Tage hin. Ursache damals war ein politisch motivierter Brandanschlag auf zwei Strommasten.