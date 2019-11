Wer gezwungen ist, seine Heimat zu verlassen, hat Traumatisches erlebt. Dazu kommen die Erfahrungen auf der Flucht.

Carola Smolenski ist Psychotherapeutin und therapeutische Leiterin des Ambulatoriums für Folter- und Kriegsopfer des Schweizerischen Roten Kreuzes, Link öffnet in einem neuen Fenster in Bern. Menschen, die aus Kriegsregionen in die Schweiz flüchteten oder Opfer von Folter wurden, finden dort Hilfe.

SRF News, Carola Smolenski, mit welchen Problemen kommen die Geflüchteten zu Ihnen?

Carola Smolenski: Die traumatischen Erlebnisse sind sehr vielfältig. Da sind Menschen, die direkt in den Konflikt involviert waren, zum Beispiel als Soldat oder als Soldatin. Aber auch die Zivilbevölkerung ist in einem Krieg direkt bedroht. Man wird Zeugin oder Zeuge von Gewalt, Tod und Zerstörung und lebt in ständiger Unsicherheit. Manche wurden auch verfolgt, etwa aus politischen Gründen, aufgrund ihrer Ethnie oder ihrer sexuellen Orientierung. Man muss damit rechnen, dass die Menschen, die hierherkommen, Erfahrungen gemacht haben mit Polizei-, Militärgewalt und Folter.

Wie werden Traumatisierte im Asylprozess erkannt?

Bis anhin – so sehen wir das – noch nicht früh genug. Es fehlen die standardisierten Strukturen, um das schon am Anfang des Verfahrens zu erkennen.

Wie erkennt man denn eine schwere Traumatisierung?

Es gibt klare Symptome, die für eine Fachperson erkennbar sind: Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Schmerzerkrankungen, aber auch Zurückgezogenheit, Depressionen oder suizidale Ideen. Im näheren Kontakt mit der Fachperson werden dann weitere Symptome deutlich: Die traumatischen Bilder und Erlebnisse drängen sich immer wieder auf, ohne dass die betroffene Person das kontrollieren könnte. Das ist zum Teil so real, als ob man das Trauma noch einmal durchleben würde. Auch körperlich befinden sich diese Menschen in einem ständigen Stresszustand. Und: Sie versuchen – bewusst oder unbewusst – alles zu vermeiden, was sie an die traumatischen Ereignisse erinnert.

Viele Betroffene sprechen keine der Schweizer Landessprachen. Kann man Traumata über eine Drittperson, eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher behandeln?

Ja, das kann man sehr gut. Wir haben das in unserem Ambulatorium von Anfang an so gemacht, seit bald 25 Jahren. Wir behandeln die Patientinnen und Patienten mit professionellen, interkulturellen Dolmetscherinnen und Dolmetschern. Unserer Ansicht nach ist das die einzige Möglichkeit, den Menschen so früh wie möglich die nötige Unterstützung zukommen zu lassen.

Der Asylprozess ist von grosser Unsicherheit geprägt, auch von Armut und schwierigen Wohnverhältnissen. Gibt es Geflüchtete, die erst hier krank werden?

Die Gegenwart kann Teil des traumatischen Prozesses sein. Es gibt Forschungen, die zeigen, dass die Lebensumstände im Aufnahmeland fast gleich zu gewichten sind, wie das erlebte Trauma selbst. Die Umstände können so schwierig sein, dass sie re-traumatisierend wirken oder einen grossen Stressfaktor darstellen, gerade für Menschen, die ja bereits seelisch verwundet sind. Diese Menschen bräuchten eigentlich eine Umgebung, die Sicherheit und Stabilisierung bietet und das ist häufig nicht gegeben.

Das Gespräch führte Roger Brändlin.