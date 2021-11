Eine Kommission arbeitet den Sturm aufs Kapitol auf und will herausfinden, ob und wie die Aktion geplant war. Doch die Ermittlungen verlaufen nicht problemlos, wie SRF-Korrespondent Pascal Weber in Washington erklärt. So hätten sich mehrere Vertraute aus dem Umfeld Donald Trumps geweigert, vor der Kommission auszusagen. Dazu gehört auch Steve Bannon, der sich gestern den Behörden gestellt hat.