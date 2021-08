Die Regenfälle und Erdrutsche erschweren in der Erdbebenregion im Süden Haitis Bergungsarbeiten und Hilfslieferungen.

Tropensturm «Grace» erschwert Hilfslieferungen in Haiti

Nur drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti ist das Katastrophengebiet im Süden des Landes am Dienstag von einem Tropensturm heimgesucht worden. Die starken Winde und Regenfälle stellen für die betroffene Bevölkerung eine grosse Belastung dar.

Aufgrund der starken Winde sind viele Zelte zerrissen worden.

Bereits seit Samstag sind über 13'000 Familien obdachlos. Der Sturm habe sie schutzlos getroffen, erklärt Sibille Bühlmann von der Hilfsorganisation Handicap International in Haiti: «Aufgrund der starken Winde sind viele Zelte, die momentan als provisorische Unterkünfte für die Leute gelten, zerrissen worden.» Viele Menschen hätten dadurch im Nassen schlafen müssen.

01:20 Video Aus dem Archiv: Haiti fürchtet eine doppelte Katastrophe Aus 10 vor 10 vom 16.08.2021. abspielen

Schon nach dem Erdbeben waren viele Strassen ins Katastrophengebiet verschüttet. Der Tropensturm habe die Situation weiter verschlimmert. Zahlreiche Strassen seien durch Überschwemmungen und Erdrutsche zusätzlich beschädigt worden.

Bei einem Tropensturm sind viele Strassen unpassierbar.

Die meisten Strassen in der gebirgigen Region im Südwesten Haitis sind Schotter- und Erd-Pisten. Sie führen direkt durch Bäche und Flüsse. «Schon bei normalem Regen werden sie rutschig. Bei einem Tropensturm sind viele unpassierbar», erklärt Jean-Philippe Viala vom Hilfswerk Fastenopfer in der Hauptstadt Port-au-Prince.

Die beschädigten Strassen erschweren auch den Transport und die Verteilung von Hilfsgütern im Erdbebengebiet. Das stellt Behörden und Hilfswerke vor grosse Herausforderungen.

Es fehlt an allem

Im betroffenen Gebiet fehle es an fast allem, sagt Bühlmann. Nicht nur Nahrung und Trinkwasser seien Mangelware. Es sei auch nicht genug medizinisches Material vorhanden, um die hilfsbedürftigen Menschen zu versorgen.

Mindestens 1'900 Menschen sind beim Erdbeben bislang ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer dürfte allerdings noch weiter steigen.

Derzeit bittet die haitianische Regierung vor allem um Geld, um die Hilfsgüter direkt vor Ort kaufen zu können. Die EU hat am Dienstagabend 3.2 Millionen Franken versprochen. Auch die Schweiz will eine Million an Soforthilfe beisteuern.