Legende: DA – John Steenhuisen (48-Jährig) Mit etwa 18,6 Prozent liegt die offizielle Oppositionspartei Democratic Alliance (DA) an zweiter Stelle. Die DA tritt mit dem Slogan «Rettet Südafrika» an. Sie hat derzeit die Mehrheit in der südafrikanischen Provinz Westkap, deren Hauptstadt Kapstadt ist. Bei den Wahlen 2019 gewann die DA dort 55.45 Prozent der Stimmen. Reuters/Ihsaan Haffejee