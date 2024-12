US-Vizeaussenminister Kurt Campbell zeigte sich besorgt über die Vorgänge in Südkorea: «Wir beobachten die jüngsten Entwicklungen in Südkorea mit grosser Besorgnis. Unsere Allianz mit Südkorea ist unerschütterlich. Wir haben die volle Hoffnung und Erwartung, dass alle politischen Streitigkeiten in Südkorea friedlich und im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit gelöst werden.»

Auch die britische Regierung zeigte sich in einer ersten Stellungnahme tief besorgt über die Ereignisse in Südkorea und rief zu einer friedlichen Lösung auf. Das deutsche Auswärtige Amt meldete sich auf der Plattform X ebenfalls zu Wort und drückte Besorgnis aus. «Demokratie muss siegen», hiess es im Eintrag.

Der Kreml in Moskau schaute gemäss eigenen Angaben besorgt auf die Lage in Südkorea. «Die Situation ist alarmierend. Wir beobachten das aufmerksam», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Russland und Nordkorea sind enge Verbündete.