Ein südkoreanisches Sonderermittlerteam hat die Todesstrafe für den ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol gefordert.

Der 65-Jährige hatte im Dezember 2024 überraschend das Kriegsrecht verhängt.

Dadurch habe er sich laut Argumentation der Sonderermittler des Aufruhrs schuldig gemacht, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap.

Ein Urteilsspruch gegen Yoon wird laut Medienberichten Ende des Monats oder Anfang Februar erwartet. Auch wenn in Südkorea weiterhin die Todesstrafe verhängt wird, wurde diese seit fast 30 Jahren nicht mehr vollstreckt.

Legende: Yoon Suk Yeol wird unter anderem vorgeworfen, einen militärischen Konflikt mit Nordkorea provoziert zu haben, um das von ihm verhängte Kriegsrecht ​zu rechtfertigen. (Bild: 9.7.2025) Keystone / KIM HONG-JI

Seit dem Sommer wird Südkorea von Präsident Lee Jae Myung regiert, einem links-zentristischen Politiker und langjährigen politischen Rivalen Yoons.

+++Mehr folgt+++