Thomas Stalder, SRF-Korrespondent in Japan, schätzt das Urteil ein:«Das Urteil kommt wenig überraschend, haben doch bereits in den vergangenen Jahren südkoreanische Gerichte japanische Firmen wegen Zwangsarbeitern während der Kolonialzeit zu Entschädigungszahlungen verurteilt. Die Regierung in Seoul will die konservativen Wähler nicht verlieren und stellt sich jeweils auf den Standpunkt, man respektiere die Entscheide der Justiz. Auch Japans Regierung will ihre Wähler nicht verlieren und reagiert daher brüskiert.Für Tokio sind sämtliche Ansprüche gegenüber dem japanischen Staat und japanischen Firmen mit dem im Jahr 1965 abgeschlossenen Grundlagenvertrag abgegolten. Japan zahlte damals Wiederaufbauhilfen und gewährte Kredite. Solange beide Seiten auf ihren Positionen beharren ist eine Lösung des Streits und damit eine Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen kaum möglich.»