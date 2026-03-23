Ein kolumbianisches Militärflugzeug vom Typ Hercules C-130 ist im Südwesten Kolumbiens abgestürzt. An Bord befanden sich mehr als 120 Menschen.

Nach Behördenangaben kamen mindestens acht Menschen ums Leben, mindestens 83 Personen wurden verletzt.

Das Flugzeug war wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen in Puerto Leguízamo nahe der Grenze zu Peru aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt, wie Verteidigungsminister Pedro Sánchez auf X mitteilte.

14 Verletzte seien in kritischem Zustand, teilte der regionale Gouverneur, John Gabriel Molina Acosta, nach einer Sitzung des Krisenstabs mit. Das Schicksal von mehr als 30 Insassen bleibt vorerst unklar.

An Bord befanden sich nach Angaben eines Luftwaffenkommandanten, General Carlos Fernando Silva, 114 Passagiere sowie elf Besatzungsmitglieder. Nach Behördenangaben handelt es sich bei den meisten Insassen um Militärangehörige, zudem seien einige Polizisten an Bord gewesen.

Bilder in lokalen Medien zeigten eine grosse schwarze Rauchwolke über dem Absturzort. Zudem war ein Lastwagen mit Soldaten auf dem Weg zur Unfallstelle zu sehen. Die Rettungsteams sind vor Ort, um Hilfe zu leisten und die Umstände zu klären.

Legende: IMAGO / Anadolu Agency

Die Absturzursache ist unbekannt und wird derzeit untersucht. Verteidigungsminister Sánchez betonte die Trauer, die dieser Vorfall im ganzen Land auslöst. Er schrieb, dass dieses Ereignis «zutiefst schmerzhaft für das Land» sei.